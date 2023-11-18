حريق يلتهم محتويات مطعم مأكولات دون إصابات بمدينة 6 أكتوبر

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مطعم مأكولات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.