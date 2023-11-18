نائب: الضغوط المصرية نجحت في إدخال الوقود إلى غزة وزيادة المساعدات

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نجاح الجهود المصرية المبذولة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث شهد أمس ارتفاعا ملحوظا في حجم المساعدات التي مرت إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية مارست ضغوطا كبيرة على كافة الأطراف من أجل تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحا أن حجم المساعدات التي وصلت مطار العريش بلغ نحو 8 آلاف و658 طنا، جاء معظمها من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة.

وقال "محسب"، إن الجهود المصرية نجحت أيضا في تمرير الوقود لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حيث يتم إدخال نحو 150 ألف لتر سولار من معبر رفح إلى المستشفيات في غزة، منوها عن مطالبة مصر لوكالة الأونروا بتخصيص مقار جديدة لها لتتمكن من استئناف مهامها، في ظل ما تعرضت له المقرات الحالية من تدمير جراء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية علي قطاع غزة واستهداف مناطق نزوح المدنيين سواء كانت مراكز الأنروا أو المستشفيات أو المدارس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنظمات الدولية والكوادر الطبية والدفاع المدني داخل القطاع يزيد الأمور سوءا، ويؤدي إلى تفاقم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن مصر حريصة علي تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من خلال التنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتقديم كل سبل الدعم لهم، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر يوم 15 نوفمبر الجاري، لا سيما وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية أمنة لضمان وصول المساعدات اللازمة للقطاع، وتدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي تمارس ضد الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، مشدداً كذلك على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، وهو الموقف الراسخ الذي لن تتزحزح عنه يوما.