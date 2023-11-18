بدء توزيع خريجي مبادرة "1000 مدير" على مدارس دشنا

استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اليوم السبت المعلمون خريجي مبادرة الرئيس “1000 مدير مدرسة”، للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها، وتم توزيع الخريجين التابعين لإدارة دشنا التعليمية والذين اجتازوا الاختبارات بنجاح على المدارس الشاغرة فى الإدارة.

وقال "نور الدين"، إن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجه بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة

وأكد أن خريجي المبادرة قاموا بتطبيق نظام المعايشة بمدارس الإدارة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس.