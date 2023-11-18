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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد المران الثاني للزمالك استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

مران الزمالك
مران الزمالك
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يخوض فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم، السبت، على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الزمالك مرانه الأول فى التاسعة صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثانى فى الثالثة عصراً.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية عصر غد، الأحد أمام فريق الهلال الليبي، كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك معتمد جمال أبو سليم الليبي