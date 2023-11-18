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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تكشف موعد التقلبات الجوية وأماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الارصاد الجوية اليوم ، السبت ان تبدأ التقلبات الجوية مساءا وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (٢_٣ ) متر.

كما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ،مائل للحرارة على شمال الصعيد ،حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 27 درجة مئوية. 

الارصاد التقلبات الجوية سقوط امطار