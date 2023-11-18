مصر تسمح بإدخال 3 شاحنات وقود لقطاع غزة عبر معبر رفح

سمحت السلطات المصرية صباح اليوم السبت بإدخال 3 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري تابعة للأمم المتحدة وجرى تسليمها لموظفي الأونروا بقطاع غزة، لتلبية احتياجات المستشفيات الفلسطينية وإعادة الاتصالات المقطوعة بغزة وغيرها من متطلبات حياتية متوقفة بغزة بسبب الوقود، وجرى اتفاق بين مصر والأطراف المعنية على إدخال 3 شاحنات وقود يوميا وتحمل كل شاحنة 16 ألف لتر وقود.

كما استقبلت مصر 57 مريض سرطان فلسطيني وجرى نقلهم الى مطار العريش الدولي لعلاجهم بدولة الإمارات، كما حدث أول امس بنقل 25 مريض سرطان فلسطيني جرى نقلهم عبر مطار العريش الدولي الى دولة تركيا لعلاجهم بالمستشفيات التركية.

كما تشهد محافظة شمال سيناء اليوم 4 زيارات مهمة رسمية من وفود عالمية منها مفتي دولة الشيشان ورئيسة المفوضية الاوروبية وممثل السياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي وولي عهد الاردن لزيارة معبر رفح البري وزيارة الجرحي الفلسطينيين ومتابعة وصول المسادات الانانسية عبر مطار العريش الدولي وقد وصل مفتي الشيشان صباح اليوم والتقي محاف شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه.