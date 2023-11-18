أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، دخول نحو 150 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاخرة الإخبارية"، أن 3 شاحنات عبرت مُحملة بالوقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، منذ دقائق، لافتا إلى أنه سيتسلم تلك الشاحنات منظمة "الأونروا".

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، اليوم السبت، انتهاء المخزون الغذائي في غزة، حيث يعاني سكان القطاع من عملية تجويع؛ نتيجة أزمة نقص الغذاء والوقود؛ والتي أدت إلى شلل جميع أوجه الحياة في القطاع.

وقالت عطيفة إن البرنامج كان يوفر دقيق القمح والوقود لحوالي 23 مخبزًا في القطاع لإنتاج الخبز بصفة يومية وتوزيعه على 200 ألف شخص في الملاجئ، مشيرة إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي توقف آخر مخبز عن العمل؛ وذلك نتيجة إما القصف أو نقص الوقود.