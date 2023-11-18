الكنيسة تحتفل بالعيد الحادي عشر لتجليس البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بالذكري الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني علي كرسي مارمرقس ليصبح بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خليفة البابا شنودة الثالث.



جدير بالذكر أن القرعة الهيكلية تمت يوم 4 نوفمبر 2012 حيث أقيم قداس القرعة الهيكلية و ترأس القداس الانبا باخوميوس و الاساقفة الاجلاء حيث بدأ الانبا باخوميوس بقراءة جزء من الكتاب المقدس المخصص للقرعة الهيكلية " وصلوا قائلين :أيها الرب العارف قلوب الجميع ، عين أنت من هذين الاثنين أيا أخترته ( أع 1 :24) و تمت القرعة الهيكلية بأختيار البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية

وقام القداس الالهي يوم 18 نوفمبر عام 2012 بتجليس البابا تواضروس بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية بحضور الأباء وأساقفة المجمع المقدس مشاركة وفود من كل الكنائس فى مصر والعالم وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركو ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.