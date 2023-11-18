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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابات في حادث إطلاق النار بولاية نيوهامبشير الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إصابات جراء حادث إطلاق النار في ولاية نيوهامبشير الأمريكية مساء أمس الجمعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة المحلية في مدينة كونكورد بولاية نيوهامبشير شمال شرقي الولايات المتحدة، أن الحادث وقع في مستشفى ولاية نيوهامبشير.

وبعد حوالي نصف الساعة من ورود الأنباء الأولى عن إطلاق النار، أكدت الشرطة السيطرة على الوضع ومقتل مطلق النار، دون أن توضح ما إذا قضي عليه بنيران الشرطة أو كان ذلك انتحارا.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي خطر على الأمن العام، مشيرة إلى أن الحضور الأمني في المنطقة لا يزال قائما، إذ تم رصد "سيارة مشبوهة" بالقرب من المكان.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات، دون أن تذكر العدد الدقيق.

وتعهد حاكم الولاية كريس سونونو بتقديم المزيد من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

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