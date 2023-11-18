إيران تستغل حرب غزة وتواصل تخصيب اليورانيوم

السبت 18/نوفمبر/2023 - 05:35 ص

مع انشغال العالم بحرب غزة واقتراب الانتخابات الأمريكية المقررة العام المقبل، رسم أربعة دبلوماسيين حاليين، وثلاثة سابقين، صورة قاتمة لمساعي كبح البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن تطوره مستمر.

وبحسب تقريرين سريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطلعت عليهما رويترز، فقد خصبت إيران الآن كميات من اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى ٦٠ ٪، وهو مستوى يقترب من درجة نقاء لازمة لتصنيع أسلحة ذرية، وتقول القوى الغربية إنه ليس له استخدام مدني، ولكنه يكفي لتصنيع ثلاث قنابل نووية.

وجاء في التقريرين أن المخزون مستمر في الزيادة رغم أن إيران تنفي باستمرار رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.