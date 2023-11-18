تصفيات يورو 2024| منتخب إنجلترا يضرب مالطا بثنائية

فاز منتخب إنجلترا على نظيره مالطا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد ويمبلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وحسم المنتخب الإنجليزي، تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024 قبل مواجهة مالطا، بعد تصدره لمجموعته في التصفيات.

وجاء هدف منتخب الأسود الثلاثة الأول عن طريق إنريكو بيبي لاعب منتخب مالطا بالخطأ في مرماه وذلك في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وأحرز هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الهدف الثاني للإنجليز في الدقيقة 75 من صناعة الجناح بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 19 نقطة على صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024، بفارق 6 نقاط كاملة عن منتخب إيطاليا الوصيف حتى الآن، بينما ظل منتخب مالطا متذيلًا للترتيب بلا نقاط.