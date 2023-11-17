ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب إيهاب منصور: الشعب المصري قادر على التغيير

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحية من القلب لأهالي البدرشين والحضور المميز، جايين النهارده نقول نعم للتغيير.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بالبدرشين، الشعب المصري قادر على التغيير، وسيستمر في التغيير، متابعاً: نقول نعم لفريد زهران لأنه سياسي مخضرم، له تاريخ طويل من النضال الحقيقي، ومن يعرفه يقول هذا بكل قوة.

وأضاف منصور: فريد زهران يؤمن بالديمقراطية وله رؤية تلبي احتياجات المواطن،  نحن لا نريد تغيير أشخاص وإنما تغيير سياسات فاشلة

واختتم قائلا : نعم للتغيير نعم لفريد زهران رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

النائب إيهاب منصور الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران