حازم عمر يستعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن برنامجه الانتخابي يعمل على تقديم خدمات لجميع المواطنين لمساعداتهم على المعيشة التي يرغبون بها لتعديل الأولويات طبقا للرغبات.

وأضاف عمر، أن برنامجه يتلخص إلى 7 نقاط، وهي: .

-ضرورة عمل تنمية محلية شاملة لجميع المحافظات وحل المشاكل المتراكمة

- إبعاد العشوائيات عن محافظة القاهرة.

-عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية التي ذكرها القانون بقرار منفرد.

-الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ لتحقيق بنية جاهزة للاستثمار

-عدم الانسياق خلف زرائع الفساد.

وأوضح أن إصلاح المحليات، لابد أن يبدأ فورا لاستكمال أكاديمية الإدارة المحلية، لبدأ التنمية الحقيقة للمحافظات، وتقديم خدمات افضل للمواطنين، على رأسهم المجتمعات العمرانية الجديدة، لانه لم يجب علينا استثنائها لان ذلك سوف يسبب خللا دستوريا.

وأشار إلى أن المواطن المصري يتحمل الكثير بسبب سوء الخدمات المحلية، لذلك يجب علينا إصلاح الإدارة المحلية من صحة وتعليم وكافة الخدمات للمساعدة على تقديم تسهيلات اكبر للمواطنين.

ولفت إلى أن إصلاح المحليات يحافظ على البنية التحتية، وذلك من تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع قري ونجوع مصر، حيث أنها سوف تقوم بحل 80%من المشاكل.