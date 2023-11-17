قيادات حزب الشعب الجمهوري أول الحاضرين لمؤتمر حازم عمر

بدء توافد قيادات حزب الشعب الجمهوري على قاعة الأزهر للمؤاتمرات، للمشاركة في مؤتمر حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 وهو المؤتمر الانتخابي الأول، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وكان على رأس الحضور النائب محمد صلاح أبوهميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر والنائب محمد رشيد عضو مجلس الشيوخ، كما حضر عدد كبير من قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.