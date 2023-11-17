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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عمومية المريخ البورسعيدي توافق على الميزانية المالية

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية
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أختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى المريخ البورسعيدي، اليوم الجمعة، عقب اكتمال النصاب القانونى للإجتماع بحضور 169 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية متخطياً نسبة الحضور المقررة وهي 132 عضو من أصل 658 عضو يحق لهم الحضور.

 

أكد أيمن عيد، المتحدث الإعلامى لنادي المريخ، أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود و الألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر، وأعضاء الجمعية العمومية ،حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسئولي الإدارة فى كافة النواحي، كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية و الفنية و الإجتماعية.

 

وأعلن أن الجمعية العمومية وافقت على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات 162 موافق و 4 أصوات باطلة و3 غير موافقة، كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط و خطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة. 

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