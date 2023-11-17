إسرائيل تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة غدا السبت

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أعلن أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة، سيبدأ اعتبارا من الغد السبت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله "في بيان وافق مجلس الحرب بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وأضاف البيان أن ذلك "لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحة".

وبحسب البيان فهذا يتيح لإسرائيل "مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حماس".