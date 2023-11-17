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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محادثات بين أرمينيا وجورجيا حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع

نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
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أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان التقى مع وزير الدفاع الجورجي خوانشير بورشولادزه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أرمينيا.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني في بيان له أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية أن علاقات بلاده مع جورجيا مستمرة في التطور بشكل ديناميكي وأن توسيع التعاون يُجرى في مختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة ويُمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأرمينية.

ومن جانبه، توجه وزير الدفاع الجورجي بالشكر إلى الجانب الأرميني على الاستقبال الحار وتحدث عن الشراكة مع وزارة الدفاع الأرمينية، مُعربًا عن إعجابه بالإصلاحات الجارية في قطاع الدفاع في أرميني، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أنه تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن والدفاع، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين.

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