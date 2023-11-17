سيامة ٢ كهنة لكنائس عزبة النخل والمرج بيد قداسة البابا

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه ١٤ من الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وعقب صلاة الصلح، سام قداسته إثنين كهنة جُدد للخدمة بكنائس عزبة النخل والمرج تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس الأسقف العام، وهم:

القس يوسف سامي فيلي علي مذبح كنيسة العذراء مريم والبابا أثناسيوس والأنبا بولا - عزبة النخل

القس مينا خلف اسحق علي مذبح كنيسة العذراء مريم والبابا أثناسيوس والأنبا بولا - عزبة النخل