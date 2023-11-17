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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بمختلف الاعيرة الذهبية .
وسجل سعر عيار 21 اليوم نحو 2690 جنيه للبيع و2710  جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3074 جنيه للبيع و 3097 جنيه للشراء.
سجل سعر عيار 18 نحو 2306 جنيه للبيع و 2323 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1793 جنيه للبيع و 1807 جنيه للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نحو 95.61 ألف جنيه للبيع و 96.321 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.074 مليون جنيه للبيع و 3.1 مليون جنيه للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.52 ألف جنيه للبيع و 21.7 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 اليوم سر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب