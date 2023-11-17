محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بأحياء المنيرة الغربية والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة عدداً من القطاعات بأحياء الوراق والمنيرة الغربية وجنوب الجبزة والعجوزة وذلك للوقوف على حالة النظافة ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

شدد المحافظ علي رئيس حي المنيرة خلال الجولة برفع كفاءة النظافة بالمنطقة أمام سفاري بارك ومدرسة أحمد عرابي الرسمية وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات .

كما شدد المحافظ علي منع مخالفات واشغالات الاكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو ارصفة المشاة.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الثقافة بحي العجوزة مشدداً على رئيس الحي بالمتابعة مع إدارة المرور وعدم السماح بالانتظار الخاطئ بالطريق او اعلي ارصفة المشاة .

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بصيانة ورفع كفاءة ارصفة المشاة بعدداً من الشوارع بنطاق الحي .

وخلال تفقد المحافظ لشوارع البحر الأعظم والنيل شدد علي تحسين حالة النظافة والتشديد علي المطاعم السياحية برفع كفاءة محيطهم والحفاظ علي ما تم انجازة من أعمال تطوير مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

كما شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بعدم السماح بوضع الاوتاد الحديدية او الخشبية والاعلانية علي طبقة الرصف لعدم التأثير علي حالتها .

ورافق المحافظ خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش محمد نور السكرتير المساعد وياسر سامي رئيس حي العجوزة وذكي سلام رئيس حي جنوب واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.