ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17720 طن تشمل: 6020 طن يوريا و 4200 طن رمل و200 طن مولاس و 7300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58977 طن تشمل: 11545 طن خردة، و3224 طن حديد، و7600 طن سكر و967 طن خشب زان و 16241 طن قمح و 19400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 959 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1584 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91807 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 398095 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية ورصيد صومعة الغلال والحبوب في ميناء دمياط .

وقال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، إن هناك حالة من الاستعداد القصوى لمواجهة فصل الشتاء والتصدي لأية تقلبات جوية أو نوات تصيب المحافظة خاصة بعد ان تم تنفيذ اصطفاف سيارات و معدات الشركة للتاكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء.