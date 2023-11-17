أحمد حلمي: فنان شهير تنمر عليَّ

تحدث الفنان أحمد حلمي عن تعرضه للتنمر في طفولته من فنان معروف، كان يحبه، شبهه بالشخصية الكرتونية الشهيرة "ميكي ماوس" أمام عائلته.

ويحكى حلمي الموقف، في برنامج تلفزيوني، قائلا إنه عندما ذهب لزفاف ابنة خالته عندما كان في مرحلة الإعدادية، تصادف وجود الفنان الذي لم يذكر اسمه، لكنه قال إنه كان يحبه، وذهب إليه للتحية برفقة أقاربه، فسخر منه، قائلا لصديقه "شوف ميكي ماوس".

وتابع حلمي قائلا: "طبعا شعرت بالحزن والانهزام الشديد، ولن أنسى هذه القصة طوال حياتي، وتعلمت منها تجنب إحراج الناس، ومراعاة مشاعر أي إنسان".

واستطرد حلمي أثناء اللقاء إلى بدايته مع برامج الأطفال، موجه الفضل في ذلك إلى الإعلامية سناء منصور، مؤكدا أن الأمر كان صدفة، عبر صديقه الذي يعمل في مخرجا في التلفزيون.

وبعد المقابلة، وافقت سناء على عمله مساعد مخرج، فصور مقابلة لطفل، وعرضها عليها، التي أعجبت بالموضوع، وأسندت له تقديم برنامج أطفال من 30 حلقة في رمضان.

وتحدث حلمي عن أحداث فيلم "عسل أسود" الذي عرض في 2010، قائلا: "رفضت منى زكي أن أؤدي البطولة في الفيلم، بحجة أن بطل القصة عاش فترة طويلة في أمريكا، وبسبب اللغة، ورشحنا للبطولة النجم العالمي عمر الشريف، وبعد تفكير اتفقت مع المؤلف خالد دياب على تغيير السيناريو، وقررنا أن تكون الفكرة حول شاب عائد من الخارج".

وكان آخر أعمال حلمي مسرحية "ميمو"، بمشاركة هنا الزاهد، وأحمد رزق، وآخرين، وسينمائيا كان آخر أفلامه "واحد تاني" الذي عرض في عيد الفطر 2022، وينوى تصوير فيلمه الجديد خلال الفترة المقبلة، دون الاستقرار على الاسم النهائي للعمل.