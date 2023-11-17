القبض على 8 لصوص بينهم أجنبى لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 8 لصوص بينهم أجنبى لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بمناطق متفرقة بالعاصمة.

وتعود البداية لضبط (عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما.. وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى ، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

ونجحت أجهزة أجهزة فى ضبط (عامل) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتمكنت ضبط (ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وألقى رجال المباحث القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته (سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" - مجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه".. وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ..وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

وسقط فى قبضة أجهزة الأمن (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهم والمضبوطات