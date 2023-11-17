القبض على عاطلين بحوزتهما بودر وأستروكس بالمعصرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عاطلين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدرى الأستروكس والبودر بالمعصرة.
تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.