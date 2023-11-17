القبض على عاطلين بحوزتهما بودر وأستروكس بالمعصرة

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اليوم الدولي للطلاب في 17 نوفمبر.. المأساة التي تحولت لنقطة انطلاق للتعريف بحقوق الطالب حول العالم.. هذه أبرزها وكانت سببًا في تغير مصير ملايين الطلاب.. ونرصد أبرز إنجازات التعليم في مصر