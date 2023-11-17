دراسة طبية جديدة تكشف عن شرح عملية ضخ الدم في القلب وعلاقتها بالصحة العامة

كشفت دراسة طبية جديدة عن اهمية شرح اجزاء القلب وعلاقتها بعملية ضخ الدم في اكتشاف علاجات دوائية جديدة لأمراض القلب.

وحسب الدراسة التى أجرها الأطباء بكلية الطب بالمملكة المتحدة ونشرت منها ورقة بحثيه بمجلة Nature.

ويذكر أن الدراسة لاحظت أن عملية ضخ الدم في القلب مدعومة بأجزاء صغيرة تسمى الخيوط وتتكون من بروتينات مثل الميوسين والبروتين المرتبط بالميوسين القلبي ومن خلال شرح بنية القلب تم اكتشاف فهم التفاعلات بين هذه البروتينات وكيف تساهم في الأداء الطبيعي للقلب.

كما ساهم الدكتور كينيث كامبل مدير الأبحاث الانتقالية في قسم طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بالمملكة المتحدة في رسم جزء مهم من القلب على المستوى الجزيئي لشرح اجزاء القلب .

واضاف كامبل ان القلب يتكون من مليارات الخلايا وتحتوي كل خلية على آلاف الهياكل الأصغر والتي تسمى القسيمات العضلية أو الساركومير وهذه هي اللبنات الأساسية للعضلات ويوجد داخل كل كتلة مئات من خيوط الميوسين وهى خيوط سميكة في العضلات تنزلق فوق خيوط الأكتين لتوليد انقباضات أو انبساطيات للعضلات ويحتوي كل خيط على ما يقارب 2000 جزيء مرتبة في بنية معقدة للغاية والتي ظل العلماء يحاولون فهمها لعقود من الزمن.

كما أوضح أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من التيجان وأن هذا يعني أنه يمكن التحكم في عضلة القلب بشكل أكثر دقة مما كنا ندرك كنا متحمسين أيضا لرؤية كيف يتواجد بروتين الميوسين المرتبط بالبروتين C وهو بروتين آخر مرتبط بأمراض القلب الوراثية وإنه يمنحنا مستوى جديدا من المعلومات حول كيفية ترتيب الجزيئات في القلب.

ونجح العلماء في حل البنية الجزيئية للمنطقة الرئيسية لخيوط القلب البشرية وسمح هذا الاكتشاف للباحثين بإنشاء إطار جديد يفسر الملاحظات الفسيولوجية والسريرية المختلفة المتعلقة بصحة القلب وان هذه الدراسة مهمة لاكتشاف علاجات دوائية جديدة لأمراض القلب وتمنحنا فهما أفضل لكيفية تفاعل الجزيئات الموجودة في قلوبنا .