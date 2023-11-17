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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع أى شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة

غزة
غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، إذ ما زالت آليات الاحتلال تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، كما أكد الإعلام الفلسطيني، أن جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في غزة؛ إذ قامت بتفتيش جميع الأقسام، فضلًا عن التحقيق مع جميع المتواجدين بالمجمع الطبي بداية من النازحين إلي المرضى، وحتى الطواقم الطبية والعاملين واعتقلت عددًا منهم، لم يتم تحديد عددهم حتى اللحظة، بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضافت أنه بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مثل المواد المخدرة والأوكسجين، والحصار، فقد استشهد 40 مريضًا، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأطفال الخدج الذين كانوا يتواجدون في الحضانات التي فُصلت عنها الكهرباء.

غزة الاحتلال الإسرائيلي الاعلام الفلسطيني الصحة الفلسطينية الشفاء الطبي