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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"اعترافات زوجية" يختتم ليالي عرضه بمسرح الطليعة.. صور

جانب من العرض
جانب من العرض
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اختتم العرض المسرحي "اعترافات زوجية" ليالي عرضه، مساء أمس الخميس، بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة بالعتبة، وسط حضور جماهيري، وذلك ضمن عروض برنامج "المعهد في الطليعة".

ومن المقرر أن يعود العرض مجددا للجمهور، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الخميس، الموافق 23 نوفمبر الجاري، في السابعة مساء.

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون قسم الدراسات العليا - شعبة الإخراج الدرامي، والذي تدور أحداثه حول زوجة تحاول مساعدة زوجها الذي فقد الذاكرة، وفي خضام ذلك تتطور علاقتهم بفضل الصراحة والوضوح بسبب الحوار الذي دار بينهما، ذلك الحوار الذي يجب أن يحدث بين أي زوجين.

"اعترافات زوجية" مسرحية قصيرة خالية من الأحداث الكثيرة ولا توجد شخصيات كثيرة نهائيا، لكنها لا تخلو من العمق النفسي والفلسفي.

المسرحية من بطولة نغم صالح، ومحمد الأباصيري، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميت، وإخراج محمد الأباصيري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

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