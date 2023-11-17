أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:08 ص

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث في البنوك الحكومية والتجارية والسوق الموازية العاملة في مصر.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري للشهر الثامن على التوالي مسجلا نحو 30.83جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم الخميس مسجلا 30.95جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري “أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر”، 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها،

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها،



في بنك قطر الوطني الأهلي QNB استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم عند نحو 30.85 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

وعن سعر الدولار الأمريكي في سوق العملات الموازية، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 50 و50.10 جنيها للشراء، و50.40 و50.50 جنيها للبيع.