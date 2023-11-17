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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود منتخب البرتغال لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2024

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة منتخب البرتغال وليختنشتاين
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قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده للفوز على ليختنشتاين بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب راين بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وواصل منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، تحقيق العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2024.

وكان منتخب برازيل أوروبا، حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، بالبطولة التي تقام في ألمانيا في صيف العام المقبل، وذلك قبل مواجهة ليختنشتاين.

وسجل رونالدو الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 46 من صناعة دييجو جوتا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف جواو كانسيلو، ظهير برشلونة الإسباني، الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليفوز منتخب البرتغال بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده 27 نقطة، على صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة من 9 مباريات، بينما يتذيل ليختنشتاين الترتيب بلا نقاط.

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