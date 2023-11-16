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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

من بينهم وزير ومحافظ سابقان.. تعرف على تشكيل مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية
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أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم ٢٨٠٥ لعام ٢٠٢٣ بتشكيل مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية والذى ضم فى تشكيله وزير ومحافظ سابقان.

فيما شمل تشكيل مجلس الأمناء كلا من الدكتور السيد أحمد أحمد عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى الأسبق والدكتور كمال جاد شاروبيم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية السابق والدكتور محمد سويلم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والدكتورة ماجدة نصر الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق.

كما شمل التشكيل أيضا كلا من الدكتور أشرف محمد سويلم الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والدكتور عمرو على سرحان الأستاذ المتفرغ بكلية طب المنصورة وعميدها الاسبق والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم الأستاذ المتفرغ بكلية آداب المنصورة وعميدها الأسبق والدكتور حمدى أحمد أحمد الميقاتى الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المنصورة وعميدها الأسبق.

و شمل التشكيل ايضا كلا من الدكتور أسامه حمدى محمد ناصر سالم أستاذ الباطنه والسكر لجامعة هارفارد الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية واللواء هشام الحصرى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والأمن المائى ومحافظ الدقهلية بصفته وممثل عن الحكومه يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى ورئيس جامعة المنصورة الأهلية بصفته.

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الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة وزير التعليم العالي والبحث العلمي