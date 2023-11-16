وكيل الصحة بالمنوفية تتابع أعمال التطوير وتجهيز عناية الأطفال بمنوف

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، بتفقد ومتابعة أعمال التطوير بمبنى الطوارئ وقسطرة القلب وتجهيز عناية الأطفال بمستشفى منوف العام.

كما قامت بالمرور على مستشفى حميات منوف لمتابعه اعمال التطوير وتجهيز عناية الاطفال، وتفقدت أقسام الإستقبال والعناية المركزة، الأشعة، الغسيل الكلوى، والأقسام الداخلية، وتابعت توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للوقوف علي احتياجات المستشفي وإزالة أي معوقات بالعمل.

وتابعت إنتظام العمل وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وأثناء المرور على المستشفيات تم استطلاع آراء المرضى في الخدمات الطبية المقدمة لهم.

حضر الجولة كل من الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، وكان في إستقبالهم الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات منوف، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام.