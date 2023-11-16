سكرتير عام البحيرة يعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.. صور

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور صالح ابراهيم - مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة والدكتورهانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة كريمة السلامونى، مدير وحدة السكان بالديوان العام ومشاركة جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، فى إطار إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الإستراتيجيةوالتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة السكانية وعرض إنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال العام الماضي

وأكد السكرتير العام للمحافظة، على تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية وزيادة قوافل تنظيم الاسرةخاصةً في المناطق الريفية والمناطق المحرومه لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس.

كما أكد على تكثيف جهود جميع الجهات العاملة في المجال السكاني الفترة المقبلة للرفع سنوات الحماية والعمل على خفض الزيادة الملحوظة في اعداد المواليد وخفض معدلات الامية ونسب التسرب من التعليم.

كما أشار إلي ضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وإنعكاس نتائجها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ودورها فى تحسين مستوي المعيشة لهم وللأجيال القادمة.