الأهلي يواجه الشمس والزمالك يلتقي بـ سموحة في دوري سيدات الطائرة

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات قوية.

وتشهد مباريات المجموعة الأولى، لقاء الشمس مع الأهلي في الساعة الثامنة مساءً على صالة الشمس، ويواجه دلفي أصحاب الجياد في السابعة مساءً على صالة بايونيرز.

وفي الساعة السادسة مساءً يلتقي كلًا من الواي "إسكندرية" والاتحاد السكندري على صالة أبو الهول، ووادي دجلة والصيد على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في الساعة الثامنة مساءً .

وضمن المجموعة الثانية يلتقي سموحة مع الزمالك في الساعة الرابعة عصرًا على صالة سموحة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً يلتقي سبورتنج و الطيران على صالة الشرطة.

وفي الساعة الثامنة مساءً، يستضيف الزهور نظيره المقاولون، ويلتقي 6 أكتوبر بـ هليوبوليس على صالة الأول.

وفيما يلي ترتيب المجموعتين قبل انطلاق الجولة الخامسة:

المجموعة الأولى:

الأهلي برصيد 9 نقاط

وادي دجلة برصيد 9 نقاط

دلفي برصيد 7 نقاط

الشمس برصيد 6 نقاط

الصيد برصيد 3 نقاط

الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

أصحاب الجياد برصيد نقطتين

الواي بدون رصيد

المجموعة الثانية:

الزمالك برصيد 12 نقطة

سبورتنج برصيد 11 نقطة

سموحة برصيد 10 نقاط

الطيران برصيد 6 نقاط

الزهور برصيد 6 نقاط

المقاولون برصيد 3 نقاط

أكتوبر بدون رصيد

هليوبوليس بدون رصيد.