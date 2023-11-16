ads
الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

احتفال كنيسة مارجرجس بالصباح بعيد شفيعها

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس مساء اليوم الخميس الليلة السابعة والأخيرة من نهضة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكنيسته بالصباح التابعة لايبارشية السويس.. والتى بدأت  بالصلوات والتماجيد  الخاصة بالقديس مارجرجس  وجاء ذلك بمشاركةآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامسة الكنيسة وسط حضور كبير .
 بدأ اليوم  بصلاة العشية وقام كورال  ( نى بارثينوس ) بجمعية الأصدقاء الكتاب المقدس، وكورال (المحبة) للصم وضعاف السمع وكورال (صوت الإنجيل) بعرض باقة من الترانيم المختلفة.

جدير بالذكر، ان الانبا بموا تطرق لسرد قصة حياة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني.. واختتم النهضة بسحب على مجموعة من الهدايا.

أقباط أقباط الكاثوليك