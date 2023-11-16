احتفال كنيسة مارجرجس بالصباح بعيد شفيعها

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس مساء اليوم الخميس الليلة السابعة والأخيرة من نهضة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكنيسته بالصباح التابعة لايبارشية السويس.. والتى بدأت بالصلوات والتماجيد الخاصة بالقديس مارجرجس وجاء ذلك بمشاركةآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامسة الكنيسة وسط حضور كبير .

بدأ اليوم بصلاة العشية وقام كورال ( نى بارثينوس ) بجمعية الأصدقاء الكتاب المقدس، وكورال (المحبة) للصم وضعاف السمع وكورال (صوت الإنجيل) بعرض باقة من الترانيم المختلفة.

جدير بالذكر، ان الانبا بموا تطرق لسرد قصة حياة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني.. واختتم النهضة بسحب على مجموعة من الهدايا.