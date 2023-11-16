الجارديان: أزمة المناخ العالمية.. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا غير مسبوق فى الحرارة

تتسبب أزمة المناخ في تعطيل جميع مناطق الولايات المتحدة، من الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الشمال الشرقي إلى الجفاف المطول في الجنوب الغربي. الثابت هو الحرارة ــ "في جميع مناطق الولايات المتحدة، يعاني الناس من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الأطول أمدًا" ــ مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل والشتاء بشكل أسرع من درجات الحرارة أثناء النهار والصيف.

وترتفع درجات الحرارة في الولايات المتحدة بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، ويعاني شعبها من عواقب "بعيدة المدى ومتفاقمة" نتيجة لأزمة المناخ، والأسوأ في المستقبل، وفقا لتقرير رسمي صادر عن حكومة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن التقييم الوطني الجديد للمناخ، وجد أن مجموعة من "التأثيرات الضارة المتزايدة" تضرب كل ركن من أركان الدولة الشاسعة، بدءًا من الحرارة الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر في فلوريدا إلى استنزاف المخزونات السمكية وزيادة انعدام الأمن الغذائي في ألاسكا.

وفي حين انخفضت الانبعاثات الأمريكية المسببة لتسخين الكوكب منذ أن بلغت ذروتها في عام ٢٠٠٧، فإن التخفيضات لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف الدولية لتجنب تغير المناخ الكارثي، وبدون تخفيضات أعمق في التلوث الكربوني "سوف تستمر المخاطر المناخية الشديدة على الولايات المتحدة في النمو".

ويخلص التقرير إلى أنه "حتى لو انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير، فإن تأثيرات تغير المناخ ستستمر في التزايد على مدى العقد المقبل"، مضيفا أن الاختيارات التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول أخرى "ستحدد مسار تغير المناخ والآثار المرتبطة به على العالم أجيال عديدة قادمة".

إن إصدار النسخة الخامسة من تقييم المناخ الذي أقره الكونجرس، وهو تقطير شامل لعلوم المناخ قام بتجميعه أكثر من ٧٥٠ خبيرًا من جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية، يأتي في أعقاب صيف مليء بالأحداث الحية التي غذاها تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد والتي تضمنت أحداثًا كارثية، حرائق مميتة في هاواي، ودخان حرائق الغابات الخانق على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ودرجات حرارة قياسية في ولايات متعددة.

وقالت أليسون كريمينز، عالمة المناخ ومديرة التقييم الوطني للمناخ، إن التقرير يظهر أن "المزيد والمزيد من الناس يعانون من تغير المناخ في الوقت الحالي، خارج نوافذهم مباشرة".

وقالت كريمينز إن تصاعد المخاطر الناجمة عن حرائق الغابات والحرارة الشديدة والفيضانات وغيرها من التأثيرات يعني أن الولايات المتحدة تعاني من كارثة تكلف ما لا يقل عن مليار دولار كتعويضات كل ثلاثة أسابيع الآن، في المتوسط، مقارنة بمرة واحدة كل أربعة أشهر في الثمانينيات.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع بكثير، وعلينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير". "نحن نعلم أن كل درجة، كل عُشر درجة، من الاحترار الإضافي يجلب تأثيرات مناخية أكثر حدة على الولايات المتحدة، وهذه التأثيرات تشعر بها المجتمعات المثقلة بالأعباء بشكل أكثر حدة".

ويعد التقرير، الذي صدر قبل أسابيع فقط من محادثات المناخ الحاسمة التي تجريها الأمم المتحدة في دبي، هو الأول من نوعه الذي يصدر في ظل رئاسة جو بايدن، مع التقييم السابق الذي أصدرته إدارة دونالد ترامب في اليوم التالي لعيد الشكر في عام ٢٠١٨.

واستخدم البيت الأبيض التقرير المحدث للإعلان عن جهود الرئيس الأمريكي لمعالجة أزمة المناخ، معلنًا عن إنفاق جديد يزيد على ٥ مليارات دولار موجه نحو تحديث الشبكة الكهربائية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وتعزيز الجهود لمكافحة الظلم البيئي.

تحاول الإدارة تهدئة القلق المتزايد بين المهتمين بتغير المناخ بشأن موافقة الرئيس المستمرة على مشاريع النفط والغاز التي تعمل على إطالة عمر عصر الوقود الأحفوري.