تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الاهلي، المشرف ‏العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

‏كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏