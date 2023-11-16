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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

شركة الكرة
شركة الكرة
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عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الاهلي، المشرف ‏العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

 ‏كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

محمود الخطيب الأهلى شركة الأهلي القيعي