هيلتون: العاصمة الإدارية الجديدة مركز استثماري متكامل

أعلنت شركة هيلتون العالمية (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ‏NYSE: HLT‏)، اليوم الخميس، عن ‏توقيع عقد "هيلتون تاور العاصمة الادارية الجديدة" بمصر، وهو أول استثمار مباشر من العلامة الدولية في العاصمة المصرية الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان لها مساء اليوم، أن المشروع الجديد قيد الإنشاء حاليا، وسيشغل الطوابق العليا من البرج الشهير متعدد الاستخدامات، الواقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة المرتقبة في مصر، ويقع هيلتون تاور في قلب المخطط الرئيسي للعاصمة الإدارية، كما يقع على مقربة من مطار العاصمة الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرا، ومنه سيكون الوصول إلى شبكة النقل التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بأجزاء أخرى من القاهرة سهل للغاية، بما في ذلك خطوط السكة الحديدية الأحادية، وخطوط سكك القاهرة الخفيفة.

وأضاف كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا بهيلتون: "نحن متحمسون لتوسع أعمال هيلتون في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وباعتبارها مركزا محوريا وتجاريًا رئيسيًا، ومركزا استثماريا متكامل، كما يتمتع الفندق بموقع فريد يتيح للضيوف الوصول إلى واحدة من مجتمعات الأعمال الأكثر ازدهارا في العاصمة بكل سهولة".

وسيضم هيلتون تاور العاصمة الادارية الجديدة 120 وحدة، بما في ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناح بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.

وتخطط هيلتون لمضاعفة محفظة أعمالها في جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حاليًا 14 فندق تجاري، و16 فندق آخر قيد الإنشاء. ومن بين العقارات التجارية الأُخرى، ستة منها في القاهرة، وسبعة أخرى قيد التطوير، تمتلك فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الذي افتُتح مؤخرًا، وفندق هيلتون النيل المعادي، الذي سيتم افتتاحه قريبا في القاهرة.