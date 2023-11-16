المؤبد والمشدد لمتهمين بقتل صاحب محل عصير وإصابة شقيقه في "السلام"

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عاطل والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين لاشتراكهم في قتل صاحب محل عصير في منطقة السلام.

ترجع تفاصيل الواقعة للنصف الأول من شهر مايو 2021 بعدما تلقى قسم شرطة أول السلام بلاغًا من الأهالي بسماع دوي طلقات نارية في الشارع وقت الظهيرة.

على الفور انتقل فريق من البحث الجنائي لمحل البلاغ فوجد به جثة رجل في العقد الخامس من عمره وبه عدة طعنات وشقيقه الأصغر مصاب بطلق ناري في القدم، ووجد تجمهرًا من الأهالي حول الجثة والمصاب.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه ومحاولة استجوابه بعد تماثله للشفاء ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية.

انتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعي إلى مسرح الجريمة لاستكمال التحقيقات وتم استدعاء عدد من الأهالي ممن كانوا متواجدين بمسرح الجريمة وقت وقوعها.

وأفاد الشهود في تحقيقات النيابة أنه قبل ساعات من سماع دوي طلقات الرصاص نشبت مشاجرة بين المتهم الأول ويدعى (خالد. ك)، 43 سنة، عاطل ويحمل «كارت إجرامي» (مسجل خطر) - من سكان نفس منطقة المجني عليهما-، وبين القتيل وشقيقه من جهة أخرى على خلفية خلافات مالية سابقة بينهم حيث اعتاد المتهم الاستدانة من المجني عليه والمماطلة في رد الدين.

ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه الأول والمتهم الأول بعد مطالبة الأول للأخير برد مبلغ مالي كان قد استدانه منه وقيمته حوالي 1500 جنيه، خاصة أن المتهم أعطى للقتيل أكثر من موعد بالسداد ولم يف بوعده مما أشعل الخلاف بينهما فتطور الأول للاشتباك بالأيدي، مما دفع شقيق القتيل الأصغر للتدخل وانهالوا بالضرب على المتهم وطردوا من المحل وتوعدوه بفضحه بسبب اعتياده الاستدانة منهما لشراء متطلباته من المواد المخدرة، الأمر الذي أشعل الغضب في قلب المتهم فتوعد المجني عليهما بالانتقام.

واستكمل أحد شهود العيان، بعد قرابة ساعتين من المشاجرة فوجئنا بالمجني عليه وبرفقته اثنين آخرين حضروا إلى محل المجني عليه الأول مستقلين دراجة بخارية وبيد المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش والمتهمين الآخرين أحدهما يحمل «سلاح أبيض» (سكين متوسطة الحجم) والآخر يحمل عصا مطاطية (شومة).

واقتحم المتهمون الثلاثة محل العصير الخاص بالمجني عليه الأول وقاموا بطرد العاملين به واستفردوا بالمجني عليه وشقيقه حتى سمع الأهالي دوي الرصاص ولاذ المتهمون الثلاثة بالفرار، وفوجئ الأهالي بالمجني عليه الاول وشقيقه غارقين وسط بركة من الدماء، وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة التي حضرت وباشرت التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

أمرت النيابة العامة بسرعة تكثيف الإجراءات لضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وجمع المعلومات السرية أمكن الوصول إلى مكان اختباء المتهم الثاني الذي أرشد على مكان زميليه والسلاح المستخدم وألقي القبض على المتهمين الثلاثة.

أمام النيابة العامة أقر المتهمون باعترافات تفصيلية بالجريمة، والتي جاءت متوافقة مع أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية.

أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.