نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة بنطاق المنطقة ومنها أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بالبمنطقة الواقعة بين المعادي وطرة.

وخلال الجولة اطمئنت على سير الأعمال لإزالة التعارضات لاستكمال المشروع فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على سهولة وسرعة حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة وربطها بالمحافظات الاخرى.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أهمية متابعة تنفيذ كافة المشروعات وبذل الجهود في إزالة المرافق المتعارضة لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

رافق نائب المحافظ في جولتها جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، ومسئولي المتابعة الميدانية بالحي.

الجدير بالذكر أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول ٦ كيلو متر، حيث تعمل كافة الاجهزة المعنية على قدم وساق لسرعة الاعمال بكفاءة عالية كل فيما يخصه.