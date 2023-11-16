تصفيات كأس العالم 2026.. محمد صلاح يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر في شباك جيبوتي

افتتح النجم محمد صلاح التسجيل لمنتخب مصر في مرمى جيبوتي، باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة في بداية مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من عمر مرموش.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة جيبوتي، وذلك بعد قليل على ملعب استاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاء تشكيل المتخب كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مرموش - محمد صلاح - مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء : محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب جيبوتي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب مصر في افتتاح منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وشهد تشكيل منتخب جيبوتي الأساسي تواجد 8 لاعبين من فريق أرتا سولار الذي واجه الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل جيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى: سولايت لويما

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.