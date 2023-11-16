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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرز المرشحين لجوائز الجرامي العالمية 2024 في دورتها ال66

جوائز الجرامي الـ
جوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024
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تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، خصوصاً ألبوم أغاني الفيلم السينمائي "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.

الحفل المنتظر سيقام في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد الموافق 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+.

الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 ، وفيما يلي القائمة الكاملة لنجوم وأعمال وارنر ميوزك المرشحين لجوائز الجرامي:

ألبوم العام :
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe

تسجيل العام :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

أغنية العام :
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) 
Dua Lipa

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

أفصل فنان صاعد :
Fred again..

أفضل أداء بوب منفرد :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish

أفضل ألبوم بوب غنائي :
Chemistry
Kelly Clarkson

SUBTRACT 
Ed Sheeran

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية :
RUMBLE
Skrillex, Fred again.. & Flowdan

أفضل ألبوم راقص موسيقى إلكترونية :
ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022) 
Fred again..

QUEST FOR FIRE 
Skrillex

أفضل ألبوم روك :
THIS IS WHY
Paramore

أفضل أداء موسيقي Alternative :
THIS IS WHY 
Paramore

أفضل ألبوم R&B معاصر :
THE AGE OF PLEASURE 
Janelle Monáe

أفضل أداء لحن راب :
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD 
Burna Boy featuring 21 Savage

أفضل أغنية راب :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) 
Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

JUST WANNA ROCK 
Lil Uzi Vert

أفضل أداء  أغنية موسيقية دينية معاصرة :
THANK GOD I DO
Lauren Daigle

أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر :
LAUREN DAIGLE
Lauren Daigle

أفضل أداء موسيقي عالمي :
ALONE
Burna Boy

أفضل أداء موسيقي أفريقي :
CITY BOYS
Burna Boy

أفضل ألبوم موسيقي عالمي :
I TOLD THEM…
Burna Boy

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية :
AURORA
Daisy Jones & The Six

BARBIE THE ALBUM
Various Artists

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa
I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

أفضل فيديو كليب :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

بالإضافة إلى ما سبق، هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.

 

جوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024 حفل سينما