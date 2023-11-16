انقطاع المياه عن منطقة برج العرب القديمة بالإسكندرية

أعلنت منذ قليل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن انقطاع المياه اليوم الخميس ، في بعض المناطق داخل محافظة الإسكندرية وهي "برج العرب القديم - الغربانيات - بهيج".

وبحسب ما جاء في بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإن سبب انقطاع المياه، هو حدوث كسر مفاجئ في الخط الناقل للمياه قطر " 1500مم"، إمام الشركة العقارية بجوار محطة الكيلو 40 والمغذي لمدينة برج العرب القديمة، مما سوف تسبب في انقطاع المياه عن المناطق التي تحيط بالكسر.

وأكمل البيان: عودة المياه مرة أخرى بالضغوط الطبيعية ستكون فور الانتهاء من عمليات الإصلاح، دون تأكيد موعد محدد لعودة المياه، ولكن سوف توفر الشركة تنكات مياه لهذه المناطق خلال فترة انقطاع المياه.