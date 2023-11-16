أبرز الآثار والحضارات في فلسطين

تمتلك فلسطين الكثير من الآثار التي يتخطى عمرها آلاف السنين، حيث مرت على فلسطين عدة حضارات لذلك تمتلك الآثار الرومانية والكنعانية والدينية، تتميز فلسطين ايضا بموقع جغرافي جعل منها مسرحاً حيوياً للحضارات على مر العصور، بحيث تعتبر فلسطين من أغنى دول العالم بالآثار، ومن أهم مناطق الجذب السياحي في العالم نظراً لأهميتها الدينية والتاريخية.

عاش في فلسطين أكتر من 22 حضارة، أهمها الحضارة الكنعانية، والتي ما زالت فلسطين تحتفظ بها إلى يومنا هذا، ومن أهم المواقع الأثرية في فلسطين المسجد الأقصى يقع المسجد الأقصى في مدينة القدس وهو أولى القبلتين، وأحد المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو من أبرز المعالم المعمارية الإسلامية في العالم، حيث عرج منه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج، ومن هنا اكتسب مكانته المقدسة عند المسلمين.

كما يوجد ضمن الآثار قصر هشام في أريحا حيث اهتم الخلفاء الأمويون بتشييد القصور، كاستراحات يقيمون فيها خلال رحلات الصيد، وقد شيد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك قصر هشام الذي يقع على بعد خمسة كيلو مترات إلى الشمال من مدينة أريحا وفي منتصف منطقة صحراوية، ويعتبر قصر هشام من أعظم القصور الإسلامية التي شيدها الأمويون.

ويوجد الحرم الإبراهيمي يقع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله إبراهيم -عليه السلام- الذي دفن فيه، ويأتي المسجد الإبراهيمي في المرتبة الثانية بعد المسجد الأقصى أهم معلم إسلامي في فلسطين، وقد اكتسب المسجد أهميته عند المسلمين لوجود قبور الأنبياء إبراهيم، وإسحق، ويعقوب.

ومرت على فلسطين الحضارة النطوفية وسميت الحضارة الناطوفية بهذا الاسم نسبة إلى وادي النطوف غربي القدس، وتعتبر الحضارة النطوفية الحضارة الأولى التي عن طريقها وصل الإنسان للتطور والارتقاء، فمن خلالها وصلت التحولات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين قمتها، وانتقل السكان من مرحلة الصيد وجمع الطعام إلى مرحلة الزراعة، بحيث يعتبر الناطوفيون أول من مارس الزراعة.

أما الحضارة الكنعانية، ينتمي الكنعانيون إلى عائلة الشعوب السامية التي استقرت في جنوب سوريا وفلسطين، وقد كان الكنعانيون يتحدثون الكنعانية، وهي لغة سامية مشابهة للغة الساميين الشماليين الغربيين (العموريون)، وتعتبر قطع العاج التي تم العثور عليها بالقرب من قصر مجيدو، من أهم ما تم اكتشافه من آثار تعود إلى الحضارة الكنعانية في هذه المنطقة.

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