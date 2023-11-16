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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"بيت الحياة" يحتفي باليوم العالمي للفلسفة بتنظيم ندوات ولقاءات مع الفنانين

اليوم العالمي للفلسفة
اليوم العالمي للفلسفة
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ينظم بيت الحياة عدد من الندوات واللقاءات مع عدد من الفنانين بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة والذي يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، وبهذا يوافق اليوم العالمي للفلسفة هذا العام 16 نوفمبر من كل عام. 

وتستمر ندوات بيت الحياة تحت عنوان "الفلسفة تحاور الفن" خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر مع عدد من كبار الفنانين للحوار حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة.

ويستضيف بيت الحياة الموسيقار راجح داود يوم  السبت الموافق  ١٨ نوفمبر الجاري، والمخرج خيري بشارة  الإثنين الموافق ٢٠ نوفمبر، السيناريست عبد الرحيم كمال  في الثلاثاء ٢١ نوفمبر، الشاعر أحمد الشهاوي يوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر، وتبدأ جميع اللقاءات في السادسة والنص مساء ووالدعوة عامة الحضور مجاني بشرط التسجيل المسبق على  الموقع.

جدير بالذكر أن "بيت الحياة" مبادرة تابع لجمعية ملتقى الحضارات بين مصر والعالم وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،  ويعرف بيت الحياة نفسه انه مدرسة فلسفة بالمعنى الكلاسيكي،  تهتم بإعادة الفلسفة لمكانتها الأصلية كممارسة عملية وأسلوب حياة ومجال يضم كل أنواع المعرفة الإنسانية من فنون وعلوم، وإن يتم تحريرها من سجنها الأكاديمي النظري وإتاحتها لكل الناس بدون أي تمييز.

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