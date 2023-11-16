وزارة العمل: يوم توظيفي لشباب أسيوط يوفر 150 فرصة

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوم توظيفي للشباب من الجنسين للعمل فى إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، تعرض من خلاله150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة ، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، وتحت رعاية المديرية وبإشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات ، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة ، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح فى العقود التى سيتم توقيعها ، كما سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل التابعة للمديرية فى مختلف أرجاء المحافظة ، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة، منوهاً إلى استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص بما يساهم فى تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.

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