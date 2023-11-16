القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل "عملية النفق" الفلسطينية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل"عملية النفق" التي نفذها الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت بـ"أنها الأقوى منذ السابع من أكتوبر".

وقالت السلامين، إن المقاومة الفلسطينية قامت بعملية على ما يسمى بحاجز النفق الذي يقع ما بين القدس وبيت لحم، وهو متاخم لأراضي الولج الذي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة بعض الأراضي فيه، لتعلن إذاعة إسرائيل 7 إصابات خلال عملية النفق بين مستوطنين وجنود الاحتلال إحداها ميؤوس منها، متابعة أن قوات الاحتلال حددت 3 فلسطنين ولكن لا يوجد بيان مؤكد باعتقال فلسطينيين جراء تلك العملية.

وتابعت، أن عملية النفق هي ثاني عملية خلال العام الحالي على حاجز النفق والأقوي منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تدعي أن الفلسطينيين أطلقوا النار على المستوطنين وجنود الاحتلال، بالتوازي مع إغلاق الحواجز الإسرائيلية والعسكرية المقامة على الأراضي الفلسطينية سواء شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها.

وأضافت أن مصادر عبرية تحدثت عن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 7 إصابات في صفوف الإسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، فيما صرحت نجمة داود الحمراء أن 3 فلسطينيين قتلوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.