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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

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قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء الاربعاء والذي يدعو لهدن انسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات انسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر الأمين العام أن المطلرب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن انسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الاسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ارتياح الاخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل انفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

الأمين العام غزة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس الأمن