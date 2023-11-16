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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، منذ قليل، لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذا لتوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، فضلاً عن وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل، والذي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويواجه خطر الموت، إلى معبر رفح مع توفير كل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقباله.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. 

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