تعرف على الفرق بين فترة صوم الميلاد بين الكنائس حول العالم

يستعد الأقباط الإرثوذكس لبدء صوم الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، وتستمر فترة الصوم لمدة 43 يوما تنتهي في يوم احتفالية عيد الميلاد في 29 كيهك أي في 7 يناير المقبل، وخلال هذا الصوم يعيش أقباط مصر حالة روحانية عالية بالتراتيل والصلوات بالكنائس بما يعرف "بسهرات كيهك".



ويُعد صوم الميلاد من الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعوا تماماُ عن أكل اللحوم ويسمح فيه بأكل السمك - كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة- كافة أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع وأيضا «البرمون» الاستعداد.



وفي السطور التالية نرصد الاختلاف في مدة صوم عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الكنائس حول العالم.



الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً مع إضافة ثلاث أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم.، بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما، بدءاً من السادس عشر من شهر هاتور القبطي (نوفمبر يولياني) حتى الثامن والعشرين من شهر كهياك القبطي ( يناير يولياني).

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في التاسع والعشرين من شهر كهياك (في أي يوم يقع من شهر يناير). حيث أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد في تقويها على الأشهر القبطية، وليس على التقويم الغريغوري أو التقويم اليولياني.



كنيسة السريان الأرثوذكس:

اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته خمسة وعشرين يوماً، بدءاً من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.



كنيسة الروم الكاثوليك:

اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته خمسة عشر يوماً، بدءاً من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.



الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية:

حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السادس من شهر يناير.



كنيسة الروم الأرثوذكس:

مدة الصوم أربعين يوماً، بدءاً من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

