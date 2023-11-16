ads
الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تفشي الأمراض والجوع "حتمي" في غزة

الجوع يتفشى في غزة
الجوع يتفشى في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط: "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي"، وشدد المفوض الأممي على "ضرورة إنهاء الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما أعرب المفوض عن "قلق عميق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلو الحركة المستوطنات في غلاف غزة في 7 أكتوبر.

 وتقول إسرائيل إن 1200 قتلوا، واحتجز حوالي 240 آخرين في الهجوم. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 11 ألف فلسطيني تأكد مقتلهم في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة حتى الآن.

 

مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي الامم المتحده تفشي الأمراض المعدية والجوع